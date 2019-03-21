Общество

Александр Козловский: Культура - особая сфера нашей жизни и в ней трудятся особенные люди

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил работников культуры с профессиональном праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Культура – это особая сфера нашей жизни и в ней трудятся особенные люди – инициативные, талантливые, обладающие развитым чувством прекрасного.

Вы выполняете важную и благородную миссию – сохраняете и приумножаете богатейшие культурные традиции нашего народа, воспитываете в молодежи духовность и нравственность, учите нас понимать искусство и видеть красоту окружающего мира.

Вы привносите в нашу будничную жизнь яркие краски, делаете наш досуг насыщенным, устраиваете интересные праздники, радуете концертами, выставками, творческими вечерами», - поздравил Александр Козловский.

Депутат выразил слова признательности за талант, мастерство, творческий потенциал и самоотдачу, за бесконечную преданность профессии.

«Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, воплощения всех ваших планов, новых побед и достижений! Крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра!» - пожелал работникам культуры Александр Козловский.