Общество

Паниковская общеобразовательная школа отпраздновала 140-летие

Паниковская основная общеобразовательная школа из Печорского района отпраздновала 140 лет с момента образования. На праздничный концерт в школе, приуроченный к круглой дате, собрались руководство района, выпускники, педагогический коллектив и учащиеся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Мы очень бережно относимся к истории нашей школы. Специально к памятной дате учащиеся готовили проекты, разбирая и анализируя архивные документы. О многолетней школьной истории вспоминали на уроках и классных часах», - подчеркнула директор образовательного учреждения, выпускница Паниковской общеобразовательной школы Татьяна Добролюбова.

В настоящее время в учреждении образования учатся 40 учеников, среди которых три первоклассника. Большая часть выпускников после окончания 9-го класса продолжает учебу в различных средних специальных образовательных заведениях Пскова.

Учебную программу преподают 7 педагогов, проживающих в Паниковичах, и 3 учителя, которые работают по совместительству и приезжают из Печор. Помимо образовательной деятельности в школе ведется активная внеурочная работа. Учащиеся посещают 3 кружка («здоровейка», компьютерный, основы православной культуры), а также спортивную секцию.

В качестве структурного подразделения при школе работает детский сад «Одуванчик», где сейчас воспитываются 13 дошкольников. По словам Татьяны Добролюбовой, дошкольное учреждение, открытое в Паниковичах в 2004 году, сейчас очень востребовано.

По архивным данным, Паниковское училище Псковского уезда Псковской губернии основано в конце 1880-х годов. Первая школа была построена на пожертвования местного помещика и находилась в его саду. Каменное здание, где образовательное учреждение располагается в настоящее время, открыто в сентябре 1963 года.