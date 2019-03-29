Общество

Весенний месячник начинается в Пскове

Месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий стартует в Пскове сегодня, 1 апреля. Напомним, он проходит ежегодно в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения. Продлится месячник до 30 апреля.

В соответствии с постановлением, подписанным главой администрации Пскова Александром Братчиковым, руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории города, рекомендовано провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Управлению городского хозяйства надлежит обеспечить координацию выполнения работ в рамках месячника.

Вывоз мусора с городских территорий будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.

МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» поручено обеспечить участников месячника необходимым инвентарем и осуществлять сбор мусора в контейнеры.