Общество

27 марта в Пскове стартует интеллектуальная игра «Риск»

27 марта волонтеры Победы дадут старт Всероссийской серии интеллектуальных игр «Риск» в регионах России. Первая игра в этом сезоне называется «За кулисами» и приурочена ко Всемирному дню театра, поэтому участникам предстоит показать все свои знания в области театрального искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе движения «Волонтеры Победы».

В Пскове игра пройдет 27 марта в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (улица Набат, дом 5). Начало мероприятия в 17:00.



Для участия необходимо заполнить анкету в официальной группе регионального отделения «Волонтеров Победы» в социальной сети Вконтакте.

«Риск: разум, интуиция, скорость, команда» – это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, связанные с историей России. Участникам предстоит найти ответы на вопросы, связанные с достижениями страны. Вопросы игры требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. Игра в интересной досуговой форме познакомит участников с важными победными страницами в истории нашей страны.

Организаторами игры в Псковской области являются активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Контактные данные для связи: vk.com/vsezapobedupskov, Екатерина Родина (+79113695031).