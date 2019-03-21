Общество

«Почта России» пообещала повысить зарплаты почтальонам

Руководство «Почты России» разработало программу по повышению зарплат операторам почтовой связи, почтальонам и ряду других категорий сотрудников на 20% в целях их доведения до рыночного уровня, ее реализация начнется с 1 мая в 17 регионах. Об этом сообщил глава компании Николай Подгузов, передает «Интерфакс».

«Нами разработана программа, которая затронет 210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон - мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 миллиарда рублей», - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы стартуем с нашей программой 1 мая с 17 регионов с наиболее низкими заработными платами и за полтора года доведем зарплаты по основным рабочим профессиям на почте до рыночных уровней», - продолжил Подгузов.

По его словам, если финансовые показатели «Почты России» превысят прогнозные уровни, то компания постарается реализовать эту программу в более сжатые сроки.