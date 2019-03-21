Общество

Псковская область получит 192 млн рублей на формирование комфортной городской среды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 25 марта, принял участие в селекторном совещании заместителя председателя правительства РФ по строительству и региональной политике Виталия Мутко по вопросу реализации в субъектах национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. О задачах по достижению показателей нацпроекта доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Содокладчиками выступили заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова.

Один из обсуждаемых вопросов - переход на новую систему финансирования жилищного строительства, которая предполагает поэтапный отказ от долевого строительства. С 1 июля текущего года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Виталий Мутко поставил руководителям регионов задачу сделать переход на проектное финансирование строительной отрасли плавным. «Плавность перехода мы должны с вами обеспечить. Безусловно, многое будет зависеть от экономичности проектов. Ясно, что многие компании не получают проектное финансирование, не потому что они плохие, а потому что не соответствуют требованиям банков. В каждом субъекте нужно разобраться, под какой процент это финансирование будет дано, что будет в обеспечении. На эти вопросы нужно ответить до 1 июля», — сказал вице-премьер на селекторном совещании.

Добавим, что в Псковской области к 2024 году планируется довести объем возводимого в год жилья до 306 тыс кв. метров. В 2018 году при плановом показателе 220 тыс кв. метров в регионе было построено 233 тыс «квадратов».

Что касается ипотечного кредитования, средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен снизиться до 2024 года с 8,9% до 7,9%, а число кредитов вырасти с 3,3 тыс до 4,3 тыс. В Псковской области за 2018 год предоставлено 5,4 тыс ипотечных кредитов (при плановом значении 3,1 тыс), средний уровень процентной ставки составил 9,4% (при плановом — 9,5%).

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Псковская область получит в текущем году более 192 млн рублей. На эти средства будет благоустроено 66 общественных пространств. На 4 города с благоприятной средой станет больше, а доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, увеличится до 9%. Софинансирование мероприятий из областного бюджета составит 1,9 млн рублей.

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда будет вестись через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели выделено 1 млрд 754 млн рублей, 17,5 млн рублей из которых — средства регионального бюджета. После 1 января 2012 года в Псковской области признаны аварийными 348 многоквартирных домов, в которых проживает 3,8 тыс человек. Дополнительно областные власти проводят работу по привлечению финансирования на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.