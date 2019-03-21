Общество

Администрация Псковской области оказала финансовую поддержку УФСИН

В рамках взаимодействия администрации Псковской области и регионального УФСИН, территориальному ведомству была оказана финансовая поддержка от комитета по управлению государственным имуществом Псковской области на приобретение оборудования для укрепления материально - производственной деятельности пенитенциарных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На полученные средства УФСИН России по Псковской области планирует приобрести швейное оборудование, более 20 единиц промышленной техники.