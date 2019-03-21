Общество

Администрация Псковской области исследует отношение к власти и уровень недовольства жителей

На сайте госзакупок появился заказ от администрации Псковской области, на социологические исследования, услуги по изучению общественного мнения. Цель - оценка населением региона общественно-политической и социально-экономической ситуации в Псковской области. Начальная цена контракта - около 248 тысяч рублей.

Источник: pixabay.com

В задачах проекта, обозначенных в техническом задании: определить степень доверия населения к президенту РФ, губернатору Псковской области, главам муниципальных образований, выявить общественные оценки деятельности правительства, администрации области, Псковского областного Собрания, глав муниципальных образований, депутатов муниципальных представительных органов, политических партий и даже отдельных политических фигур, лидеров общественного мнения. Кроме того, предполагается, что с помощью исследования можно будет узнать основную социально-экономическую проблематику, уровень недовольства, готовности к выражению протеста, степень доверия населения к избирательным процессам и оценить степень влияния СМИ.

Примечательно, что изучат и психологическую, эмоциональную составляющую отвечающих фокус-групп. В приложении же к результатам исследования будут прикреплены видео- и аудиозаписи с опросов.

Опрос планируется провести в 24 районах Псковской области, а в Пскове и Великих Луках - отдельно.

Дата начала срока подачи заявок - 25 марта, а окончания - 17 апреля. Исследование нужно будет провести в течение 30 дней, с момента заключения контракта.