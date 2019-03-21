Общество

Сотрудники исправительной колонии №6 приняли участие в «Ярмарке вакансий»

В отделении государственного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району состоялась «Ярмарка вакансий». В мероприятии принимали участие сотрудники группы кадров и отдела охраны исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как сообщила начальник отделения Любовь Самсонова, всего в ЦЗН состоит на учете: как безработные 84 человека, большой процент составляют женщины и граждане предпенсионного возраста, а также несовершеннолетняя молодежь, желающая трудоустроится на период каникул.

Всем потенциальным кандидатам было уделено внимание, проведены индивидуальные беседы об особенностях службы в уголовно-исполнительной системе, предоставляемых льготах и социальных гарантиях, а также вручены памятки с контактной информацией.