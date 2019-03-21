Общество

Начальник центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии проведет прием граждан в Бежаницах и Пушкинских Горах

Начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проведет прием граждан в Бежаницах и Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

27 марта с 11.00 до 12.00 в Бежаницах и с 15.00 до 16.00 в Пушкинских Горах, заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин проведет прием граждан, по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: Бежаницы, улица Солдатская горка,11, телефон для справок – (81141)-2-24-39. Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28.