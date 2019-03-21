Общество

Сотрудники транспортной полиции Пскова в преддверии весенних каникул провели «Экскурсионные дни»

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте организовали несколько экскурсий для различных групп учащихся Политехнического колледжа города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, экскурсии для юных гостей были проведены в музее истории псковских железнодорожников, где сотрудник музея Валентина Логвинова познакомила ребят с фото-экспозицией истории Октябрьской железной дороги начиная с XIX века и по настоящее время. Студенты изучили старинные документы, исторически ценные и раритетные вещи железнодорожников тех времен. Самые любознательные даже смогли подержать в своих руках модели подвижного состава, производственного оборудования, а также ощутить тяжесть настоящих инструментов, которые используют работники железной дороги.

Встречи проводились с использованием мультимедийного оборудования, учащиеся посмотрели фильм «Безопасность на железной дороге» предоставленный компанией «РЖД».

Также перед подростками выступила инспектор отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Инна Иванова. Она рассказала о том, как нужно вести себя на объектах железнодорожного транспорта, дети учились распознавать знаки, встречающиеся на железной дороге, отгадывали загадки. Старшим юрисконсультом правового направления Псковского ЛО МВД России на транспорте лейтенантом внутренней службы Артемом Тулинцевым учащимся колледжа были даны разъяснения об ответственности за нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В заключении встреч с учащимися рассмотрена тема профориентации: знакомство с профессиями железнодорожника и сотрудника полиции на транспорте.