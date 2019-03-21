Общество

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа приняла участие в семинаре ФНПР

22 - 24 марта в Ленинградской области на базе профсоюзного пансионата «Восток-6» проходил семинар-совещание по вопросам молодежной политики Федерации независимых профсоюзов России в СЗФО для специалистов по работе с молодежью. Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова приняла участие в семинаре ФНПР по вопросам молодежной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Областного совета профессиональных союзов.

В мероприятии приняли участие представители из Псковской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Карельской, Архангельской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

По информации председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нины Антиповой, за три дня работы семинара профсоюзные активисты обсудили следующие темы: слияние современных технологий на рынок труда, плюсы и минусы роботизации с точки зрения профсоюзов, работа в социальных сетях, преемственность и форум «Стратегический резерв 2019: Мотивация. Региональные этапы».

«Работа велась в командах. По мере обсуждения вопросов команды выполняли задания и одновременно вносили изменения в планы работы молодежных советов на текущий год. Думаю, что каждый участник извлёк из данного мероприятия что-то новое для своей работы, пересмотрел некоторые аспекты взаимодействия с представителями молодежи. Мы не только обменялись опытом работы, но и наметили планы проведения совместных мероприятий», - отметила Нина Антипова.