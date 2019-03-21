Общество

Великолучанин сообщил о падающих прохожим на голову кирпичах

На сайте губернатора Псковской области ведерников.рф великолучанин пожаловался, что у дома № 3 по набережной Лейтенанта Шмидта в Великих Луках «падают кирпичи прохожим на голову». Местный житель попросил разобраться в ситуации и найти виновного.

«Прошу найти виновного, из-за кого мне на голову чуть не упал кирпич. Адрес столь чудесного домика, с которого падают кирпичи прохожим на голову, - на углу дома набережная Шмидта, 3. Можно, наверное, найти собственника безобразия, починить, оградить или снести позор такой?», - отметил местный житель.

Ответственным по проблеме назначена и.о. главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина.