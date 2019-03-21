Общество

Псковские пограничники остановили ввоз деталей для мотоцикла на сумму более миллиона

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации запасных частей и агрегатов для мотоциклов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В зону паспортного контроля на въезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки «Дациа» под управлением 39-летнего гражданина России. В ходе визуального осмотра транспортного средства пограничник обратил внимание на запасное колесо, прикрепленное к днищу автомобиля, что не предусмотрено конструкцией данной модели.

В результате проведенного досмотра в диске запасного колеса специалисты обнаружили укрытые от пограничного и таможенного контроля 58 запасных частей для мотоциклов.

Спустя непродолжительное время при аналогичных обстоятельствах пограничники выявили микроавтобус марки «Мерседес» под управлением 55-летнего россиянина. В ходе пограничного контроля мужчина заметно нервничал и проявлял раздражительность, а на уточняющие вопросы о перевозимом грузе отвечал неуверенно.

Сомнения пограничников рассеялись, когда в ходе осмотра автомобиля выявили специально оборудованный тайник, в котором находились порядка 15 наименований дорогостоящих запасных частей и агрегатов для мотоциклов.

По предварительной оценке ориентировочная стоимость всего выявленного товара составила более одного миллиона рублей.

Запчасти изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.