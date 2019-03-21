Общество

В 2018 году в Псковской области наблюдался рост кредитования и привлечения средств во вклады

В 2018 году совокупный кредитный портфель Псковского отделения вырос на 38% и составил 36,8 миллиардов рублей. Трендом развития банковского бизнеса в прошлом году стало жилищное кредитование. Общий розничный кредитный портфель отделения вырос на 23% - до 18 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского отделения Сбербанка.

По корпоративному кредитованию Псковское отделение также уверенно развивались вместе с рынком. В целом, портфель займов юридических лиц отделения увеличился на 16% и по итогам прошлого года составил 18,6 миллиардов рублей. В 2018 году существенно улучшилось качество портфеля юрлиц - объем кредитов, просроченных более 90 дней, снизился более чем в три раза.

«Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 15,5% до 46,7 миллиардов рублей. Средства розничных клиентов выросли на 15% и достигли 39,3 миллиардов рублей, корпоративный портфель вкладов вырос на 19%», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Среди фокусных направлений в работе отделения в 2019 году: наращивание объема перечисленных денежных средств на счета зарплатных карт в рамках заключенных зарплатных договоров, розничное кредитование с акцентом на ипотеке, корпоративное кредитовании с ориентацией на средний и малый бизнес, повышение качества обслуживания клиентов.