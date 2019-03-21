Общество

В Новом Изборске тоже хотят пользоваться «Ласточкой»

Жители деревни Нового Изборска Печорского района хотят, чтобы скоростной поезд «Ласточка» останавливался и у них. Об этом на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщила местная жительница.

«Очень здорово, что «Ласточка» теперь поедет по маршруту «Санкт-Петербург - Псков - Печоры». Но обидно, если поезд будет пролетать через Новый Изборск, но не будет там останавливаться. В Новый Изборск последний автобус, который чаще всего переполнен, уходит из Пскова в 19.30. И тем, кто живет в Новом Изборске, а работает - в Пскове, сложно возвращаться домой. А возможность комфортной и быстрой поездки отсюда в Санкт-Петербург вообще кажется просто сказкой: в Псков на утреннюю «Ласточку» добраться можно лишь на такси, что делает поездку в два раза дороже. Пожалуйста, при рассмотрении движения «Ласточки», включите в маршрут остановку в Новом Изборске», - написала местная жительница.

Ответственным по проблеме назначен и.о. председателя комитетам по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.