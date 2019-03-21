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Общество

Псковские курсанты приняли участие в VIII Международной неделе творчества «Виват, курсанты!» в Рязани

25.03.2019 18:15|ПсковКомментариев: 0

Псковские курсанты стали победителями и призерами научных мероприятий и конкурсов на VIII Международной неделе творчества «Виват, курсанты!» в Рязани. В Неделе творчества приняли участие не только курсанты, студенты, адъюнкты, аспиранты и соискатели образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки, Минюста России, но и обучающиеся из Академии МВД Республики Беларусь, Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш.К. Кабылбаева, спецфакультета РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России одержали девять побед и взяли множество призовых мест, в том числе в командных состязаниях.

Так, псковский курсант Алексей Красников одержал победу по итогам работы круглого стола «Основные направления деятельности общественных объединений в образовательных организациях высшего образования». В одной из номинаций конкурса «Лучший курсант УИС» он также стал первым.

Курсант Псковского филиала академии Алена Красникова показала лучший результат по итогам работы дискуссионного клуба «Ремесло окаянное» в номинации «История моего учреждения».

Екатерина Григорьева дважды одержала победу, заняв первое место на секции «Криминология» в рамках Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание» и став лучшей по итогам работы круглого стола «Организация патриотической работы в вузах ФСИН России».

Выступление псковского курсанта Виктории Ефимовой на секции «Философия и история» Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание» также признано лучшим.

На этой же конференции по итогам работы секции «Уголовно-исполнительное право» победа присуждена курсанту Псковского филиала академии Владиславе Макеенковой.

Даниил Ракицкий одержал победу в номинации «Пенитенциарная психология» конкурса мультимедийных презентаций «Научные инициативы: лучшее эссе с мультимедийной презентацией «Пенитенциарная психология и пенитенциарная педагогика: история и современность в лицах и фактах».

В этом же конкурсе в номинации «Пенитенциарная педагогика» лучшей была признана работа псковского курсанта Дениса Кошуняева.

Курсант Анна Бородынкина стала первой в викторине по организации и безопасности движения «Красный, желтый, зеленый».

Кроме того, курсанты Псковского филиала академии заняли 11 призовых мест, 4 из них – в командных состязаниях: в брейн-ринге «Свой режим», дискуссионном клубе «Честь мундира», посвященном роли курсантов в повышении престижа службы в УИС и авторитета вуза, межвузовской деловой игре «Юридическая мозаика» и прикладной эстафете по профилактике пожарной безопасности.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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