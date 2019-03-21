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Общество

До 8,7 млн рублей будет стоить ремонт жилого дома на улице Советской в Пскове

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Администрация Пскова заказала ремонтные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Управление городских электротехнических предприятий» 1904, 1911, г. по адресу: Псков, ул. Советская, д.25. Жилой дом является объектом культурного наследия регионального значения «Управление городских электротехнических предприятий» 1904, 1911 гг.. Дом двухэтажный, количество квартир – 15. Стены – кирпичные, подвала нет, перекрытия – деревянные, кровля шиферная. Общая площадь квартир дома – 783 кв. метра, площадь кровли – 819 кв. метров. Начальная (максимальная) цена контракта составит 8 млн 769 тыс. 586,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2018 год, предусмотренные на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Аукцион проведут в электронной форме 15 апреля.