Общество

За 25 лет поисковики «Следа Пантеры» нашли и перезахоронили более 17 тысяч воинов

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След Пантеры» отмечает 25-летие со дня образования. За эти годы поисковики области подняли и перезахоронили более 17 тысяч воинов Светской Армии, установили имена более 1 тысячи 30 бойцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам руководителя организации Геннадия Королькова, только в прошлом году поисковики обнаружили около 600 воинов, стали известны имена 17 человек, многие из них ранее числились пропавшими без вести. В настоящее время определить имена погибших поисковикам помогают не только личные вещи, медальоны, награды, но и объединенные электронные базы данных.

Ежегодно на территории региона «След Пантеры» проводит областные и молодежные экспедиции «Вахта Памяти» с участием поисковых отрядов России, Латвии, Республик Беларусь и Казахстан. В этом году областная поисковая экспедиция пройдет с 25 апреля по 8 мая на территории Идрицкой волости Себежского района. Геннадий Корольков рассказал, что за последние годы в Идрицкой волости поисковиками поднято более 1 тысячи 200 воинов Советской Армии, останки которых перезахоронены на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы.

Молодежная «Вахта Памяти» в этом году объединит начинающих поисковиков с 6 по 15 августа. «Именно на работу с молодежью мы нацелены в первую очередь. Подрастающее поколение не должно забывать страниц истории, которые связаны с Великой Отечественной войной. И мы видим, что у ребят есть интерес к поисковой работе», — отметил Геннадий Корольков.

На протяжении ряда лет общественной организации помощь оказывают органы власти региона. В прошлом году «След Пантеры» получил два гранта администрации области на общую сумму 500 тысяч рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично приезжал на «Вахту памяти» и в этом году по его решению организации будет выделено из областного бюджета около 1 млн рублей на организацию поисковой работы.

«Работы у нас еще очень много. На территории Псковской области шли ожесточенные бои, незахороненными лежат еще тысячи наших бойцов. Хватит не на одно поколение поисковиков. Для нас война не закончена, пока не захоронен последний солдат», — заметил Геннадий Корольков.

Военно-патриотическая организация «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также 7 школьных отрядов. Помимо работы по поиску и перезахоронению останков воинов участники поискового движения региона поднимают технику времен Великой Отечественной войны. 13 танков и одна немецкая самоходная установка, поднятые на Псковской земле, уже стали экспонатами Музея Победы на Поклонной горе, Музея бронетанковой техники и вооружения в Кубинке и других.