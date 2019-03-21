Общество

Псковские специалисты приняли участие в международной встрече с норвежскими учеными

21-22 марта в Санкт-Петербурге, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера состоялась международная встреча по проекту «Новые инфекции. Наращивание потенциала по трансмиссивным инфекциям в регионе Баренцева моря, Норвегии и в России», в ней приняли участие специалисты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Насыщенная программа включила в себя презентацию и обсуждение докладов, посвященных оценке результатов деятельности в рамках как завершенного российско-норвежского проекта, так и планируемого для реализации в 2019-2021 годах.

Также участники обсудили и сформировали конкретный план работ по проекту на 2019 год, согласовали места сбора и методы исследования биологических материалов в России и Норвегии, а также провели детализацию протоколов исследований. Стоит отметить, что обсуждение перспектив работы в рамках нового этапа проекта вызвало большой интерес у специалистов управлений Роспотребнадзора и Центров госсанэпиднадзора в регионах.