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Общество

66 общественных территорий благоустроят в Псковской области по проекту «Единой России»

25.03.2019 17:06|ПсковКомментариев: 0

66 общественных территорий планируется благоустроить в Псковской области по партпроекту «Единой России» «Городская среда». Работы будут проведены в течение 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В Пскове обновление ждет территории рядом со школой №24 и детским садом №37 «Кораблик», парки вдоль Сиреневого бульвара, улиц Труда и Энтузиастов, сквер на улице Технической, 14 и сквер Ветеранов.

В Великих Луках будут приведены в порядок сквер на площади Юбилейной и сход к острову Дятлинка, а также тротуар по улице Шевченко.

Два объекта благоустроят в Бежаницах (площадь на улице Комсомольской и сквер Десантников), столько же - в Кунье (улицы Дзержинского, 89, 91, 93 и Пионерская), Новосокольниках (Базарная площадь и сквер на улице Шоссейной), Пыталово (пешеходная дорожка на улице Белорусской и площадка для проведения массовых мероприятий на улице Красноармейской, 52-Б), Себежском районе (сквер Знамени Победы в райцентре и сквер к памятника Герою Советского Союза Е. В. Михайлову в поселке Идрица) и Дедовичском районе (площадь автовокзала на улице Коммунаров и тротуар на улице Энергетиков).

В Пустошке будет отремонтирован тротуар по улице Октябрьской (от дома №16 до Нового переулка и от улицы Арбузова до дома №7), Красногородске  - тротуар по улице Советской,  Пушкинских Горах - тротуар по улицам Ленина, Лермонтова (от Сбербанка до автостанции, правая сторона).

Также в список участников партпроекта в этом году вошли: Локня (площадь Ленина), Гдов (центральная площадь), Усвяты (площадь у районного дома культуры), деревня Дубрава-1 Великолукского района (территория у домов №№ 22 и 24), Опочка (Парк Победы), Остров (Парк Победы (второй этап),  Палкино (парк около районного центра досуга), Печоры (сквер между улицами Свободы и Проценко) и поселок Заплюсье (сквер на улице Ленина, 3).

Кроме того, преобразится территория перед зданием Дновского районного культурного центра на улице Ленина, парк имени В. И. Ленина и городская площадь на улице Советской. В

Стругах Красных благоустроят пешеходную дорожку по улицам Мира – Промышленной, зеленую зону у дома №17 по улице Советской и площадь на улице Вокзальной.

Большой объем работ запланирован в Невеле. Здесь будут обновлены скверы у музыкальной школы на улице Энгельса и возле памятника А. С. Пушкина на площади Карла Маркса, городской парк, тротуары по улицам Ленина (от Сбербанка до дома №38), Кронштадтской (от магазина до общежития ВСК), Карла Либкнехта (до обувной фабрики), Комсомольской (от дома № 46 до автовокзала), Ленина (от почты до улицы Луначарского), Маншук Маметовой (от улицы Фабричной до 4-го Витебского переулка), от автовокзала до Кронштадтской.

В Новоржеве работы будут выполнены в Летнем парке на площади Советской, на территории средней школы, на улицах Заводской и Победы, в сквере на улице Комсомольской.

В Порхове станут ровнее тротуары по улицам Красноармейской и Профсоюзной, а в парке появится новая спортивная площадка. Кроме того, там займутся обустройством сквера на проспекте Ленина и сквера на улице Аудрини в деревне Полоное.

Обновление в Псковском районе пройдет по следующим адресам: улица Солнечная (от автобусной остановки до дома №12 по улице Октябрьской) в Тямше, пространство вдоль трассы в Неёлово-1 (от улицы Юбилейной до улиц Рижской), улица Юбилейная,1 в деревне Родина, территория между домами №№11 и 13 в Писковичах, вдоль зданий школы и детского сада в деревне Соловьи, между домами №№ 105 и 138 в Черёхе. Помимо этого, будет обеспечено освещение 15 улиц в Серёдке.

На реализацию проекта по формированию комфортной городской среды регион получит более 192 млн рублей. Софинансирование мероприятий из областного бюджета составит 1,9 млн рублей.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

 

Теги: #Единая Россия #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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