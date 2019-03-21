Общество

Новый вид производства открылся в исправительной колонии-3

В рамках расширения спектра производимой продукции и обеспечения трудозанястости осужденных отделом материально технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №-3 УФСИН России по Псковской области заключен договор с компанией ООО «Вапер Групп» на оказание услуг по покраске металлических изделий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Договор между компанией и учреждением заключен в феврале текущего года, и согласно которому уже оказано услуг на сумму более 24 тысяч рублей, а также дополнительно трудоустроено двое осужденных.

Производимые металлические изделия представляют собой универсальные хомуты, используемые для укрепления различных изделий.

Отметим, первая партия готовой продукции была отгружена заказчику в марте 2019 года. Замечаний по качеству изделий от компании не поступало.