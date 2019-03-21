Общество

«Неделю экологии» открыли мастер-классом от псковских экоактивистов

Сегодня, 25 марта, в Псковском городском молодежном центре в рамках «Недели экологии» прошла встреча с учащимися псковских школ. Участницы экологического слета «Зеленая планета», который состоялся летом 2018 года, Дина Перевозчикова и Виктория Алексеева рассказали ребятам о том, что такое экология и какие экологические привычки помогут сократить количество мусора в нашей жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра.

Девушки рассказали о своем опыте внедрения экопривычек в повседневную жизнь горожанина, поиграли в загадки о полезных и вредных для экологии привычках. Всем, кто пришел на лекцию подарили экомешочки ручной работы и наглядно показали, как их применять, разложив в них фрукты.