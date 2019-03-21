Общество

К 2024 году половина медучреждений Псковской области заработает по проекту, ускоряющему обслуживание

Порядка 50% медицинских учреждений Псковской области к 2024 году начнут работать по стандартам проекта «Бережливая поликлиника». Это позволит сократить очереди к врачам, упростить и ускорить лабораторные исследования, сообщила «ТАСС» председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

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Проект «Бережливая поликлиника» инициирован Минздравом РФ в ноябре 2016 года, реализуется с участием госкорпорации «Росатом». Проект нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение».

«До 2024 года к проекту "Бережливая поликлиника" будут подключены 50% всех медицинских организаций Псковской области. Современные технологии придут в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Псковская область участвует в проекте "Бережливая поликлиника" с 2018 года, первой в этот проект включилась псковская городская поликлиника», - сказала Гаращенко.

Она добавила, что проект позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. «Это позволяет сберечь время медперсонала и пациентов», - подчеркнула председатель комитета.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.