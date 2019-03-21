Общество

В Псковской области откроется единый центр для работы с предпринимателями

Единый центр для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) откроется в Псковской области в 2019 году. Он позволит увеличить число новых предпринимателей, будет оказывать бизнесменам информационные услуги и давать консультации по принципу одного окна, сообщила «ТАСС» директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

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«Примерно 60 миллионов рублей выделено на создание центра "Мой бизнес" из федерального и регионального бюджетов. Он будет создан в 2019 году по национальному проекту по поддержке МСП. В регионе появится единая точка входа для предпринимателей, туда входят центры поддержки малого и среднего бизнеса, которые сейчас существуют в регионе: это центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр и центр инноваций социальной сферы», - сказала собеседница агентства, уточнив, что создание центра стало возможным за счет участия региона в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Центр даст появление в 2019 году 36 новых субъектов МСП, и увеличение до 80 тыс. человек, вовлеченных в малый бизнес», - резюмировала Анастасия Иванова.

Поддержка от Корпорации МСП

По словам Анастасии Ивановой, сотрудники центра «Мой бизнес» будут также рассказывать предпринимателям о мерах поддержки, которую можно получить от Корпорации МСП.

«С Корпорацией МСП мы взаимодействуем по образовательным программам и по финансовым инструментам поддержки. У корпорации есть возможность быть поручителем по крупным проектам. Наша организация имеет право выступать поручителем в банке на сумму не более 16 млн рублей, а очень часто у предпринимателей есть большие проекты, и в этом случае подключается Корпорация МСП, представляя либо согарантию, либо свою независимую гарантию. Наш фонд помогает собрать заявку и отправить ее в Корпорацию», - резюмировала руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

По ее словам, за восемь лет благодаря поручительству фонда, субъекты МСП Псковской области смогли привлечь кредитов на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.