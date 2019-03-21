Общество

С крыши Псковского технического лицея кусок кирпича упал в метре от подростка - пожаловалась псковичка

В группе «Контроль.Псков» в соцсети «Facebook» псковичка оставила сообщение, что стала свидетелем того, как на подростка чуть не упал «кусок кирпича» с крыши Псковского технологического лицея, на улице Некрасова, 9.

«Стала свидетелем, как увесистый кусок кирпича упал с крыши строения, в метре от проходящего молодого человека. Описать состояние мое и подростка сложно, потому что каждый из нас представил, чтоб было бы, если бы этот кусок упал на голову любому проходящему человеку. А ведь это здание технического лицея, Некрасова, 9. Завтра дети пойдут на учебу! Сетка, которую натянули поверху здания, почти вся - в лохмотья. Обратите внимание на проблему, пока не пострадали дети! Состояние конечно у строения удручающее», - заключила ожидающая ответа местная жительница.

Свое сообщение она адресовала модератору группы, руководителю пресс-службы ОМСУ Анне Удовенко.