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Общество

Псковичей приглашают на встречи с писательницей Екатериной Неволиной

25.03.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

В Пскове пройдет несколько творческих встреч с писательницей, руководителем группы российской сентиментальной прозы издательства «Эксмо» Екатериной Неволиной (Москва). Об Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеках Библиотеки Централизованной библиотечной системы. Так, 26 марта в 14.00 встреча состоится в Центре детского чтения, на улице Розы Люксембург, 23.

Следующая встреча, для взрослых, в тот же день пройдет в 17.00 начнется в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, на улице Труда, 20. В программе - презентация новой серии книг издательства «Эксмо». А 27 марта в 11.00 Екатерина Неволина проведет для подростков литературный квест в Детской экологической библиотеке «Радуга», что на улице Новоселов, 11. Также 27 марта, но в 13.00, встреча начнется в Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева, на улице Юбилейной, 87а.

На встречах читателей ждет авторское чтение, розыгрыши книг, автограф-сессия. Мероприятия проходят в рамках празднования Недели детской и юношеской книги.

Напомним, Екатерина Неволина пишет книги для детей, подростков и молодежи. Она работает над циклами и отдельными историями. Участвовала в детском проекте «Джинглики» как редактор и сценарист совместно с Олегом Роем. Автор мистических книг и литературных версий сериалов «Закрытая школа. Начало» и «Молодежка».

Теги: #книги #библиотека #Библиотека "Родник" #культура #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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