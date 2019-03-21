Общество

Трудовая инспекция оштрафовала «Криогаз-Псков» и «Маслосырзавод

Государственная инспекция труда в Псковской области оштрафовала «Криогаз-Псков» и «Маслосырозавод "Порховский"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что на «Криогаз-Пскове» допущены к исполнению трудовых обязанностей работники без обязательного психиатрического освидетельствования. Люди трудились в условиях повышенной опасности. Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Что касается «Порховского», то там работодатель не выплачивал работникам расчет при увольнении, а компенсация за задержку денежных средств не была начислена. Штраф наложен в соответствии с частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.