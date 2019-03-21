Общество

Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

На портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (trudvsem.ru) появился сервис «Профессиональная ориентация», сообщает пресс-служба ведомства.

Профтестирование доступно для любого пользователя портала. Его результаты можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти профориентацию можно по двум популярным методикам – это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется расширить.

«Ответив на вопросы, человек получает описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои способности, – говорит заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. – По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России»».

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию.

В настоящее время на портале представлены более 1 млн. 350 тыс. доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тыс. резюме соискателей.