Общество

Финал областного конкурса «Юные дарования» состоится в Пскове

Финал областного конкурса «Юные дарования» состоится 27 марта в городе Пскове.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Елена Большакова, 25 лет в Псковской области проводится ежегодный областной конкурс «Юные дарования» для учащихся 5-8 классов по 11 школьным предметам.

Цель проведения – выявление способных школьников, повышение их познавательного интереса, подготовка к участию в олимпиадном движении. Ежегодно в конкурсе принимают участие обучающиеся практически всех районов/городов области. За эти годы более тридцати тысяч школьников проверили свои знания, участвуя в конкурсе. При этом наиболее целеустремленные ребята учатся в Центре развития одаренных детей и юношества, углубляя свои знания по выбранному предмету. Победители и призеры конкурса приглашаются для обучения в Областной «Школе олимпиадников». Победители и призеры конкурса, продолжающие дополнительное образование, становятся победителями и призерами не только регионального, но и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Конкурс проводится в три тура: заочный (октябрь-декабрь), очный (февраль) и финал (март). На заочный тур конкурса в этом учебном году поступило 1663 работы, на очный тур - 1008; на финал приглашен 181 человек.

Организаторами конкурса выступают комитет по образованию Псковской области и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.