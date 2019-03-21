Общество

В Пыталовском районе муниципальные служащие не проходили обязательную ежегодную диспансеризацию

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований закона обязательная ежегодная диспансеризация муниципальных служащих в органах местного самоуправления Пыталовского района не проводилась.

В этой связи прокурором района в адрес глав администраций муниципальных образований направлены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.