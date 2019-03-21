Общество

Псковская организация получила штраф 500 тыс. рублей за взятку сотруднику инспекции труда

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2016 года директор ООО «Транском», действуя в интересах организации, лично передал должностному лицу государственной инспекции по труду Псковской области денежные средства в сумме 17 тыс. рублей в виде взятки в целях минимизации наказания, путем привлечения к административной ответственности не юридического лица, а должностного, что противоречит требованиям федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».

В этой связи прокурором города в отношении ООО «Транском» возбуждено дело об административном правонарушении - незаконная передача денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

Постановлением мирового судьи ООО «Транском» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.