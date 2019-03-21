Общество

Площадь палов травы в Пскове превысила 500 кв. метров

В связи с быстрым сходом снежного покрова и установлением ветреной погоды проблема палов травы на территории Псковской области заявила о себе значительно ранее обычных сроков. По состоянию на 25 марта на городских территориях зарегистрировано 12 палов травы общей площадью свыше 500 квадратных метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по делам ГО и ЧС администрация города Пскова.

Польза от сжигания прошлогодней травы весьма сомнительна, а вред – очевиден. Дым горящих полей загрязняет воздух населенных пунктов, он очень вреден людям с легочными заболеваниями. Кроме этого, дым может быть токсичен. При сжигании травы в городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов. В сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения.

Пожарная обстановка в городе, прогнозируемая на основе погодных ожиданий в конце марта, апреле месяце, может усложняться. В связи с чем комитет по делам ГО и ЧС администрация города Пскова считает необходимым предупредить население областного центра и его гостей о следующем: выжигание сухой растительности, а также любое другое разведение открытого огня на территории города в пожароопасный период категорически запрещено, виновных согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ ждет административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.