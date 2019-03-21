Общество

Минприроды отметило Псковскую область в числе регионов, где успешно стартовала «мусорная» реформа

Псковская область вошла в число субъектов РФ, которые успешно справились с запуском «мусорной» реформы. Соответствующая информация размещена на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

Главным критерием оценки ведомства стала работа субъектов Российской Федерации в направлении снижения тарифов региональных операторов. В Псковской области в соответствии с постановлением правительства РФ уже принято решение о пересмотре тарифов регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год. Сниженные тарифные решения на вывоз ТКО в Псковской области будут действовать с 1 апреля этого года.

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Согласно приказу комитета по тарифам и энергетике Псковской области, тариф по вывозу и утилизации мусора на человека при нормативе 1,44 рублей за кубометр ТКО составит в месяц 93 рубля 41 копейку в северной зоне и 90 рублей 77 копеек в южной зоне.

Также по поручению губернатора области Михаила Ведерникова проработан вопрос о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате расходов на вывоз мусора. На этой неделе, 28 марта, депутаты рассмотрят соответствующий законопроект на очередной сессии Псковского областного Собрания. Планируется, что в общей сложности компенсацию за вывоз ТКО будут получать около 75 тыс жителей региона.

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Напомним, с 1 января в соответствии с требованиями федерального законодательства на территории Псковской области вступил в силу новый механизм сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональным оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» (дочернее предприятие группы компаний «Мехуборка»).

Предприятие занимается сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией ТКО и выставляет счета за оказанную коммунальную услугу. По всем вопросам, связанным с новой системой обращения ТКО можно обращаться на «горячую линию» регионального оператора 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России) или администрации Псковской области - 8-8112-299-105.