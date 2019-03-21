Общество

Жителей Псковской области зовут на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области информирует о проведении на территории Псковской области в период с 20 апреля по 20 мая Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Организатором мероприятия выступает Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы.

Субботник «Зеленая Весна» предполагают очистку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, сбор вторсырья для дальнейшей переработки, благоустройство и многое другое.

Администрациям муниципальных образований области предлагается принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», предложить учреждениям и организациям организовать массовые экологические мероприятия под флагом «Зеленой Весны» в указанный период с целью популяризации экологической деятельности.

По вопросам организации мероприятий и участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2019» можно обращаться в Оргкомитет: тел.: 8 (495) 953-74-65; e-mail: zelvesna@vernadsky.ru.