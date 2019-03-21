Общество

В Пскове запустили первую сеть NB-IoT для интернета вещей

МТС объявила о запуске первой в Псковской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора, такая сеть обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств и решений умного города для управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы водопровода и электросетей, отслеживание работы коммунальных служб и вывоза мусора, работы общественного транспорта и спецтехники.

Решения на базе NB-IoT уже востребованы в добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте, применяются для контроля расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейле и медицине. Их внедрение обеспечивает управление умными домами, системами мониторинга и инфраструктурой умного города.

«Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18-25%. Мощный толчок ему дадут решения на базе NB-IoT, благодаря энергоэффективности, высокому уровню безопасности и другим преимуществам нового стандарта связи. Развитие сети NB-IoT в Псковской области дополняет устойчивый процесс цифровизации экономики региона», - рассказала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Преимущество технологии NB-IoT – масштаб сети, ее защищенность и огромная емкость. За счет нее предприятия, которые пользуются сетью в этом стандарте, смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств. При этом эти устройства смогут работать от одной батарейки до 10 лет без подзарядки.

За счет высокой радиочувствительности NB-IoT умные устройства смогут обмениваться данными на расстоянии до 10 км и работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала.

Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

Псковские компании могут подключиться к специальному тарифу для интернета вещей, рассчитанному на работу в стандарте NB-IoT. Тариф состоит из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб.

В тариф включена обновленная инновационная платформа IoT/М2М Менеджер, из интерфейса можно в режиме онлайн получать полную статистику о действующих sim-картах в устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы клиенты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.