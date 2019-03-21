Общество

В Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Росгвардии

Псковская Росгвардии выполняет важный комплекс задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и государства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил сегодня, 26 марта, на торжественном мероприятии, посвященном Дню Росгвардии, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

Он отметил, что профессионализм и самоотверженность каждого сотрудника ведомства помогут результативно бороться с преступностью.

Сотрудники региональной Росгвардии почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении долга.

Затем Игорь Иванов вручил награды и памятные подарки, а также звания отличившимся сотрудникам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов псковской Росгвардии.

«В Псковской Росгвардии служат отважные люди. Это опасный труд, который требует самоотдачи и самоотверженности. Отдельное спасибо хочется сказать семьям росгвардейцев, которые постоянно ждут их возвращения домой», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что с псковской Росгвардией идет активное сотрудничество. Здание администрации охраняется сотрудниками Росгвардии, ведомство принимает участие во всех важных мероприятиях Псковской области. Губернатор вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.