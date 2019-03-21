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Общество

Великолучане жалуются на мусор на остановках маршруток

26.03.2019 12:08|ПсковКомментариев: 0

На сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратились жители Великих Лук, которые жалуются на неприемлемое состояние обочин на конечных остановках маршруток.

К обращению приложены фото с улицы Глинки. Со слов жителей, там располагаются конечные остановки маршруток №1 и №3.

«Нужно принимать меры не только по отношению к мусору, но и к ситуации: как минимум обеспечить конечные остановки баками для мусора, а мусор регулярно вывозить. Ну, а по-хорошему, надо и на водителей маршруток воздействовать - никуда не годится разводить такую помойку», - пишет великолучанка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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