Общество

Андрей Турчак проведет в Петербурге третье заседание совета по развитию цифровой экономики при СФ

26 марта в 13.00 в Санкт-Петербурге на территории Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) пройдет третье заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия», тема третьего заседания Совета – «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики». Участники обсудят ряд ключевых вопросов в сфере подготовки и переподготовки кадров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Один из ключевых вопросов повестки - решить, как усилить вовлеченность регионов в реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в образовательном процессе. С докладами выступит вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Экспертная работа третьего заседания Совета будет определена тремя основными направлениями: «Образование в цифровую эпоху», «Региональная модель экосистемы непрерывного образования: цели и механизмы формирования» и «Человеческий капитал как ключевой фактор развития территорий».

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская и первый заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова расскажут о накопленном опыте в системах образования в эпоху цифровизации.

Напомним, решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики и другие задачи.