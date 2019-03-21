Общество

Загадочный свет над Великими Луками привлек внимание жителей

Уже несколько дней с наступлением темноты небо над Великими Луками освещают три луча света. Как сообщает Луки.ру, их заметили не только горожане, но и жители соседних районов. В частности, в соцсетях о своих наблюдениях рассказали жители Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Некоторые пользователи соцсетей признались, что лучи света от прожектора приняли за лучи света, исходящего от НЛО.

Как оказалось, лучи света исходят от прожекторов, которые установил «Евроцирк» на территории ТЦ «Апельсин».