Общество

В Пскове стартует обучение «цифровых волонтеров»

Завтра, 27 марта, состоится обучение «цифровых волонтеров». Отряд волонтеров создан при администрации Псковской области. Планируется, что волонтеры смогут помочь жителям области подключить цифровое вещание и справиться с настройкой телевизоров, приставок и антенн.

Подать заявку в отряд может любой волонтер от 18-ти лет. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке. Обучение пройдет по адресу: улица Льва Толстого, дом 4, аудитория 100. Время начала 16.00.

Напомним, Псковская область - один из 57 регионов, которые переходят с аналогового на цифровое вещание в третьей волне, до 3 июня.