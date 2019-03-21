Общество

В Росгвардии назвали «нелетальным терроризмом» анонимные звонки о минированиях в городах РФ

Борьба с «нелетальным терроризмом» - анонимными телефонными угрозами - становится одной из важнейших задач Росгвардии, заявил первый замдиректора Сергей Меликов.

«Нашей главной задачей остаётся во взаимодействии с другими представителями силовых ведомств участвовать в охране нашей страны, в обеспечении безопасности, связанной с террористическими и экстремистскими угрозами, организованными преступными группами и нелетальным, так называемым, терроризмом, который захлестнул нашу страну - анонимными звонками о "минировании" тех или иных важных социальных и иных объектов», - сказал С. Меликов журналистам во вторник, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Напомним, волна ложных сообщений о минировании отмечалась в Псковской области 30 января.