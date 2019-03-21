Общество

Занятие «Птицы Полистовья» прошло в эколого-биологическом центре Пскова

Вчера, 25 марта, в эколого-биологическом центре Пскова состоялось занятие, посвященное пернатым обитателям Полистовского заповедника. Сотрудники охраняемой территории рассказали воспитанникам центра о наиболее интересных птицах, населяющих различные биотопы: лес, болото, реки и озера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Ребята узнали, как охотится скопа, зачем дятлу длинный язык, как отличить пищуху от поползня, и познакомились с другими особенностями пернатых. Более подробно орнитолог заповедника Оскар Сайфуллин рассказал о краснокнижных птицах, нуждающихся в особой охране: среднерусской белой куропатке, чернозобой гагаре, большом кроншнепе.

Рассказ о птицах сопровождался прослушиванием их голосов и просмотром видеороликов. После презентации ребята поучаствовали в викторине.

Участники встречи заинтересовались бердвотчингом, ведь наблюдать за птицами относительно несложно, делать это можно даже в городе. Сотрудники заповедника порекомендовали ребятам определители, которые подойдут для начинающих орнитологов.