Общество

Весна в Пскове начнется уже в эти выходные

По предварительному прогнозу, на территории Пскова и области 29, 30 и 31 марта ожидаются теплые дневные температуры, они могут достигать до +10 градусов, а в отдельных районах даже чуть выше. Ночные температуры также будут положительными - от +2 до +7 градусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гидрометеоцентре.

«Послы выходных погода станет более спокойной, и дневные температуры будут в районе +6...+8 градусов. Весна уже близко и, вероятнее всего, начнется, ориентировочно, 28-31 марта», - заявила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.