Общество

Административную ответственность могут ввести за пиратскую съемку фильмов в кинотеатрах - поручение премьера

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил министерству культуры и МВД РФ проработать вопрос о введении административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Поручение должно быть выполнено до 15 апреля. Оно дано по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, до 1 июля текущего года Минкульт и Минкомсвязи должны проработать вопрос о введении механизма единой отчетности онлайн-кинотеатров о количестве просмотров фильмов, это делается в интересах защиты правообладателей.

Также Минкульт и Минкомсвязи должны учесть возможность использования этого механизма отчетности "при выдаче поисковыми системами ссылок на легальный интернет-контент" онлайн-кинотеатров.

При необходимости ведомства должны внести в правительство проект соответствующего нормативного акта.