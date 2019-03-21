Общество

Учителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Школьный экодвор»

Учителей и школьников Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный экодвор» и провести в своих школах праздники «Экодвор», направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Конкурс продлится до 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Зеленом движении «ЭКА»

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник «Экодвор» на территории своей школы. После регистрации участники получат все необходимые инструкции по организации праздника и необходимые методические материалы.

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и все собранные отходы (бумага, стекло, металл, пластик) отправляются на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами. Для участия в празднике школам рекомендуется пригласить родителей и местных жителей.