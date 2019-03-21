Общество

В Великих Луках прошла интерактивная игра «Молодой политик»

Вчера, 25 марта, в Великих Луках прошла интерактивная игра «Молодой политик». В состязаниях приняли участие 7 команд: команда ВЛГАФК, ВФ Псков ГУ, ВФ ПГУПС, ВЛТЖТ, структурное подразделение ПГУПС, две команды Великолукского медицинского колледжа и команда городского студенческого Совета. Юным политикам предстояло выполнить 4 испытания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В первом этапе участников ждала защита разработанного буклета, викторины по избирательному праву и избирательному процессу и завершало мероприятие выступление лидеров команд по теме «Молодежь за выборы. Думай. Решай. Участвуй!». Второй и третий этап - это ответы на викторины по избирательному праву, а в финале всех ждал конкурс лидеров команд.



В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место - команда ВЛГАФК (Великолукская государственная академия физической культуры и спорта)

2 место - городской студенческий Совет

3 место - ВМК (Великолукский медицинский колледж)

Победители были награждены ценными призами, а все участники получили блокноты от Избирательной комиссии Псковской области и календари от отдела по молодежной политике управления образования администрации города.