Общество

Директор «Империала» о запрете алкоголя лицам до 21 года: Это абсурд. Мы посылаем 18-летнего мальчика на смерть, при этом запрещаем ему пить

Директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин назвал «абсурдом» закон о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года. Это Николай Рассадин отметил 26 марта, в программе «Гайд-парк» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я не сторонник запретительных мер, а данный законопроект абсурден, - высказался директор «Империала». - У нас полная ответственность граждан наступает с 18 лет. Люди могут жениться, рожать детей, обязаны служить в армии, несут полную ответственность, полностью дееспособны. А законодатель предлагает такому человеку запретить покупать алкоголь. Это просто абсурд. Смешно. То есть мы посылаем 18-летнего мальчика на смерть, при этом мы запрещаем ему пить. Вот как он, например, приедет на фронт в какую-нибудь Никарагуа или Венесуэлу и 100 граммов своих не махнет, потому что нельзя? Есть масса других способов решить вопрос со здоровьем людей. Для начала можно предложить человеку нормальные условия, в которых он будет работать и зарабатывать деньги, а не идти шляться безработным по улицам и искать, чем бы позабавиться. Сделайте нормальную медицину, когда человек может получить в том числе и помощь. Ведь алкоголизм - это болезнь, по сути».

Также Николай Рассадин отметил, что жителям не хватает реабилитационных центров и медицинских вытрезвителей.

«У нас же в состоянии алкогольного опьянения люди умирают на улицах. Этим людям никто не помогает, потому что они пьяные и грязные. А надо создать предпосылки, чтобы человек жил нормальной жизнью, хотел бы построить семью, родить детей. Надо воспитать и культуру потребления алкоголя. Это есть во всех развитых странах», - продолжил директор «Империала».

Кроме того, Николай Рассадин обратил внимание и на значимость правильного воспитания детей, благодаря которому проблема алкоголизма может начать разрешаться.

«Надо решить эти проблемы сначала, прежде чем запрещать 21-летнему покупать алкоголь. А то нас иногда думают, что все проблемы решены - законодатели начинают придумывать, с чем бы еще побороться. Решите то, что у вас под боком», - заключил директор «Империала».