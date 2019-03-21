Общество

Почти три тонны итальянского сыра были задержаны в Псковской области

Почти три тонны итальянского сыра и рыбных консервов были задержаны в Псковской области и не доехали до Казахстана. Причиной запрета ввоза послужило отсутствие на упаковке консервов информации о дате производства и стране производителе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по области.

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 863,6 килограммов рыбных консервов и 2,1 тонны сыра. Продукция, произведенная в Италии, следовала автомобильным транспортом в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами управления выявлено отсутствие на упаковке рыбных консервов информации о дате производства продукции, заявленной в ветеринарном сертификате Италии на экспортируемый из Европейского союза товар. Кроме того, на маркировочных этикетках консервов отсутствовала информация на русском языке о стране производства.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза от 22 марта.