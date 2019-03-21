Общество

В Великих Луках работников культуры поздравили с профессиональным праздником

25 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского в Великих Луках в рамках торжественной встречи, посвященной профессиональному празднику - Дню работника культуры, состоялась церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры, на приеме в честь Дня работника культуры присутствовали директора, заведующие отделами и структурными подразделениями учреждений культуры, руководители творческих коллективов, представители средств массовой информации.

В торжественной обстановке председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Анжелика Романюк поздравила всех коллег с профессиональным праздником, пожелала творческих успехов, поблагодарила за самоотверженный и кропотливый труд, а также подчеркнула, что 2019-ый год отмечен знаменательными юбилейными датами. Это и 100-летие Великолукского драматического театра, Краеведческого музея, 100-летие городского музыкального образования. Юбилейный, 45-ый по счету, фестиваль русской музыки также посвящен сразу двум круглым датам: 180-летию со дня рождения композитора М.П. Мусоргского и 175-летию со дня рождения композитора Н.А. Римского-Корсакова. Все эти события нашли яркое отражение в творческих концертах и акциях, мероприятиях, выставках и фестивалях, проводимых в городе Великие Луки.

Глава города Великие Луки Николай Козловский отметил «весомый вклад в развитие культурной жизни в городе» всех работников сферы культуры Великих Лук в своем приветственном адресе: «Это праздник людей, преданных благородному делу – сохранению и приумножению культурного наследия, приобщению граждан к духовно-нравственным ценностям, воспитанию гармонично развитого молодого поколения. В сфере культуры города Великие Луки работают талантливые и инициативные специалисты, способные заинтересовать и увлечь за собой других. Своим трудом вы вносите весомый вклад в развитие культурной жизни в городе, делаете ее разнообразнее и насыщеннее, прививаете великолучанам любовь к искусству и творчеству. Примите слова благодарности за ваш высокий профессионализм, неравнодушие и самоотдачу».